Команда из Тогучинского района вошла в ТОП-10 участников чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий»

Завершился всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий-2023», проводимый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организатором соревнований является Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Члены женского клуба «ПРОсчастье» из Тогучинского района со своими семьями приняли участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Команда участвовала в категории «группы ЗОЖ».

Суть соревнований в том, что каждый участник команды проходит в день как можно больше шагов, они учитываются в приложении «Человек идущий», затем по количеству шагов определяется победитель. Ежедневные итоги подводились по среднему арифметическому результату команды: общее количество шагов команды делилось на количество ее членов. По сумме ежедневных рейтингов за весь период соревнований, с 15 октября по 15 ноября 2023 года, были определены победители и призеры.

Благодаря целеустремлённости каждого участника команда «ПРОсчастье» заняла 10 место в категории ЗОЖ из 360 команд и оказалась лучшей командой в Новосибирской области. Вместе участники из Тогучинского района нашагали 736 435 шагов!

— Планку сразу поставили высокую — идти к победе, выполнять план — 25 000 шагов ежедневно. Мы вместе шли к цели, поддерживали друг друга, делились фотографиями и отчетами в чате. Погода нас не пугала. Одевались тепло и шли. Ходьба для нас превратилась в увлечение, было много смеха, интересных моментов. Многие участницы изменили свой образ жизни после окончания чемпионата, стали больше гулять, ходить пешком, — рассказала капитан команды Лилия Гудзь.

Женский клуб «ПРОсчастье» был образован в начале 2023 года, но уже принимает активное участие во многих социально — значимых проектах Тогучинского района.

— Среди членов клуба и работники бюджетной сферы, и многодетные мамы, и предприниматели. Как только мы узнали о данных соревнованиях, сразу предложили клубу принять участие. Участвовали самые активные женщины, привлекали свои семьи. Можно смело сказать — основная задача соревнований достигнута — участники стали вести более активный образ жизни, — отмечает заместитель главый Тогучинского района Людмила Ожеред.

Фоновая ходьба — доступный для всех инструмент сохранения здоровья. Этот вид двигательной активности не имеет противопоказаний.