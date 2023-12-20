Новосибирская область отправляет по 3 фуры с гуманитарной помощью в зону СВО еженедельно

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о гуманитарной помощи, которую отправляют в зону СВО.

Новосибирская область еженедельно отправляет по 2-3 фуры с гуманитарной помощью в зону СВО. Об этом сообщил губернатор области Травников на итоговой пресс-конференции.

По словам Травникова, с начала года только 118 фур было отправлено с пиломатериалами.

Эти данные, по словам губернатора, без учета помощи от волонтёров, предприятий, организаций, которые также вносят огромный вклад для СВО.

Травников поблагодарил всех, кто помогает бойцам.



Напомним, прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.