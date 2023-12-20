Олег Иванинский поздравил семью участника СВО с наступающим Новым годом

Мужчина участвует в специальной военной операции в составе добровольческого отряда «Барс»

Жена Галина стойко переносит разлуку с мужем, поддерживает его и ждет вместе с четырехлетней дочерью Аней.

«Я очень горжусь им. Он служил в ВДВ. Не смог просто так отсидеться, когда остальные парни там. Захотел внести свой вклад в Победу», – поделилась женщина.

Депутат Госдумы («Единая Россия») Олег Иванинский в преддверии Нового года навестил жену и дочь бойца, передал подарки, за чашкой чая обсудили, чем может помочь, в чем нуждаются. Наша самая главная задача, вне зависимости, кто и чем занимается, – поддержать семьи наших воинов, отметил парламентарий.

«Наши мужики находятся на передовой, защищают Россию, а их семьи – здесь. Вся страна объединилась для того, чтобы спецоперация закончилось нашей победой, и наши ребята вернулись домой. Поздравить их жен и детей с грядущими праздниками – это приятные хлопоты. Стараемся подарки дарить по запросу детей. Анечка не смотрит телевизор, больше любит книги, поэтому попросила книгу сказок. Конечно, поддержка семей подарками не заканчивается: помогаем всем необходимым», – отметил Олег Иванинский.

«Единая Россия» ежегодно в преддверии новогодних каникул запускает праздничные акции. Депутаты и активисты партии организуют для детей поездки в театры, планетарий, цирк и дельфинарий, адресно поздравляют семьи участников СВО, детей из многодетных и малообеспеченных семей, исполняют мечты детей в рамках акции «Ёлка желаний».

Также накануне Нового года партия поздравляет и старшее поколение. Ежегодная Всероссийская акция «С новым годом, ветеран!» проходит во всех регионах, подарки получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны.