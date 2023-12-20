Омича осудили за попытку изнасилования проводницы поезда

Жителя Омска признали виновным в покушении на изнасилование.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Обской городской суд Новосибирской области постановил приговор 31-летнему жителю Омской области. Его признали виновным в покушении на изнасилование.

Было установлено, что в июле 2023 года ночью подсудимый в пассажирском поезде «Чита-Москва» попытался изнасиловать проводницу в купе вагона. На крики девушки о помощи пришел пассажир из соседнего купе и помешал происходящему.

Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что новорождённую девочку нашли мёртвой в мусорном контейнере в Омске.