Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год

Чуть больше недели остается до Нового года — одного из самых любимых праздников в нашей стране. И пока большинство россиян увлечены приятными предпраздничными хлопотами, все оперативные службы заранее готовятся к работе в усиленном режиме. Особенно это актуально для энергетиков.

Накануне новогодних праздников в акционерном обществе «Региональные электрические сети», обеспечивающем электроснабжение всей Новосибирской области, оперативный персонал был переведен на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой оборудования электрических сетей.

В преддверие новогодней ночи и последующих каникул все службы переведены на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

Незадолго до Нового года, 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Но несмотря на праздничное настроение и торжественную атмосферу, часть из них несут круглосуточную вахту по обеспечению новосибирцев светом и теплом. Энергетики АО «РЭС» не исключение. Они готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию – днем и ночью, в будни и праздники – даже в День энергетика и Новый год.

Перед главным праздником страны и во время каникул электросети зачастую подвергаются всевозможным испытаниям на прочность. И речь не только о погодных условиях, но и о человеческом факторе – от повышенных нагрузок из-за пикового энергопотребления до различных механических повреждений пиротехникой.

Поэтому именно сейчас энергетики напоминают простые правила электробезопасности, чтобы не допустить несчастных случаев во время праздников, когда повсюду будет царить суета, а дом будет наполнен большим количеством гостей, в том числе детьми. Обязательно проверяйте исправность электропроводки, розеток и штепсельных вилок электрогирлянд, не используйте одновременно нескольких мощных электроприборов, а самое главное — не приближайтесь к энергообъектам и не запускайте фейерверки ближе 25 м от ЛЭП.

В АО «РЭС» также рекомендуют жителям индивидуальных домов проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания, которые позволят обеспечить работу отопительных котлов в случае аварийного отключения.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки и коротких замыканий.

При возникновении аварийной ситуации и неполадок в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции. Диспетчерские службы филиалов работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.

Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме с помощью робота. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому отключено электричество. Робот распознает голос абонента и сформирует автоматизированный ответ о причине отключения и времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит оперативно-выездную бригаду для устранения повреждения.

Кроме того, оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

— на официальном сайте www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где отключения детализированы по типу («плановые отключения» или «технологические нарушения») и реализована возможность адресного поиска;

— по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

— в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),

— в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru,

— в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области,

— в сельской или районной администрации.

Для того, чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, энергетики будут нести усиленное круглосуточное дежурство, а новосибирцев просят соблюдать элементарные правила электробезопасности.