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общество

Проезд в новосибирском метро вырастет до 35 рублей с 23 декабря

Фото: Густаво Зырянов

С 23 декабря цена на проезд в метро Новосибирска увеличится.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 19 декабря подписал документ «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Теперь проезд в метро будет стоить 35 рублей. Новый тариф начнет действовать с 23 декабря.

Также стоимость с 23 декабря поднимется и на проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе. Повышение цен обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт, электроэнергию, оплату труда и горюче-смазочные материалы.

Напомним, что социологи сравнили цены на продукты в Новосибирске в начале ноября и в начале декабря.

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Нина Раневская
Журналист

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