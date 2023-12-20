Проезд в новосибирском метро вырастет до 35 рублей с 23 декабря

С 23 декабря цена на проезд в метро Новосибирска увеличится.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 19 декабря подписал документ «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Теперь проезд в метро будет стоить 35 рублей. Новый тариф начнет действовать с 23 декабря.

Также стоимость с 23 декабря поднимется и на проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе. Повышение цен обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и ремонт, электроэнергию, оплату труда и горюче-смазочные материалы.

Напомним, что социологи сравнили цены на продукты в Новосибирске в начале ноября и в начале декабря.