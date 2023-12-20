Работающим родителям Новосибирска досрочно перевели выплаты по уходу за ребенком

В Новосибирской области выплаты по уходу за ребенком до полутора лет досрочно перечислили работающим родителям.

Как сообщает пресс-служба Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области, перечисление пособий по уходу за маленьким ребенком работающим родителям в регионе производится восьмого числа каждого месяца за предыдущий месяц. В связи с тем, что 8 января является выходным днем, средства в банки на выплату пособия за декабрь были перечислены досрочно — 20 декабря.

Размер пособия — 40% среднего заработка его получателя.

Уточняется, что в большинстве случаев выплату получает маму, при этом по действующему законодательству ее также может получить отец ребенка или другие родственники, если они трудоустроены и ухаживают за малышом до полутора лет.

Напомним, что индексация тарифов ЖКХ составит от 5% до 13,7% в Новосибирской области.