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общество

Реабилитацию в Новосибирской области прошли 500 бойцов СВО

Фото: Сиб.Фм

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, рассказал, что реабилитационным сертификатом воспользовались 500 бойцов СВО.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил реабилитационную программу, которая действует в регионе с 1 марта.

Ее прошли 500 военнослужащих, которые вернулись домой после завершения контракта или находятся на лечении после ранений.

Он также отметил, что программа является комплексной и уникальной, так как в ней участвуют не только государственные реабилитационные центры и санатории, но и частные.

«Есть культурная составляющая, спортивная. Оказывают помощь в организации трудоустройства. Мы планируем ее расширять и продолжить в следующем году», — отметил губернатор.






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Нина Раневская
Журналист

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