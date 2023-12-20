Спецоперация: карта боевых действий на Украине 20 декабря

Противник России отчаянно контратакует, тщетно пытаясь сдержать продвижение вооружённых сил РФ вдоль многокилометровой линии соприкосновения.

Согласно данным на 20.12.2023, противник отчаянно контратакует, зная, что нельзя запускать россиян в тыл Острова – его оборонительные рубежи рассыпятся – до Часова Яра. Продолжаются ожесточённые бои, начатые несколько дней назад: у Богдановки, Григоровки, Хромово, Орехово-Василевки, Клещеевки.

Наши солдаты продвигаются от Водяного к Первомайскому, а также восточнее Невельского, пытаясь растянуть силы ВСУ на весь участок фронта.

В это же время в русском небе снова сбиты пять беспилотников: над Брянской, Калужской, Московской областями.

Согласно данным из уст министра обороны РФ Сергея Шойгу, прозвучавшим во время расширенного заседания коллегии ведомства, с начала СВО освобождены площади в 5 раз превосходящие территории ДНР, ЛНР на начало операции; на них вернулось 3 млн. беженцев, а из 54 стран, заявивших о поставках Украине, только 15 реально поставляют оружие и боеприпасы.

Кроме того, уничтожены 553 самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.