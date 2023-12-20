Мощнейший прорыв обороны ВСУ на флангах Авдеевки и активные военные действия на Запорожском направлении стали главными новостями нового декабрьского дня.

Даже военные эксперты Украины вынуждены признать, что к 20-му декабря 2023 года ВС РФ продвинулись на пространстве шириной до 1,85 километров в районе Опытного и Авдеевки, при этом глубина их продвижения составила 800 метров в сторону Авдеевки, пишет портал «Милитарист-инфо.ру». по их словам, не прекращаются боевые действия и в настоящий момент.

Согласно перехваченным утренним сводкам Генштаба Вооруженных сил Украины, российские военнослужащие продолжают попытки окружить Авдеевку, ими совершено 16 наступлений в районе Новобахмутовки, Степового и Авдеевки, а также 11 южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

В это же время велось на левобережье Днепра постепенное истребление чудом уцелевших украинских морских пехотинцев, а по правому берегу реки интенсивно отрабатывает российская авиация.

На Артемовском п-направлении линии соприкосновения бойцы ВСУ сдаются в плен и не отказываются сражаться за Зеленского. По данным на 20.12.2023, за одни сутки количество украинских военных, сдавшихся в плен Вооруженных сил России, превысило отметку в 70 человек.