Стали известны потери ВСУ в ходе СВО

На коллегии Министерства обороны России министр Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции.

Количество погибших и раненых военнослужащих ВСУ превысило 383 тысячи.

В ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков, включая 37 Leopard.

Министр подчеркнул, что в свете текущей ситуации Россия сталкивается с необходимостью активной обороны и уничтожения западной техники, поставляемой на территорию Украины. Сергей Шойгу отметил, что для российской армии победа в ходе специальной военной операции является главной боевой задачей на данный момент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин 19 декабря выступил на расширенной коллегии Минобороны.