Ученые разработали новое средство, которое воздействует на опухоль

Результаты исследования нового противоопухолевого конъюгата на основе колхицина опубликовали в научном журнале.

Как сообщают РИА Новости, ученые из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского разработали новое средство, которое воздействует на опухоль.

Колхицин — недорогой лекарственный препарата, который имеет противовоспалительный эффект. Его часто используют для уменьшения болей при подагре и других заболеваниях.

Ученый разработали наноразмерную систему доставки этого препарата к очагу заболевания.

«Подобранная нами система адресной доставки колхицинового препарата действительно обеспечивает ступенчатое контролируемое высвобождение активного вещества, мы подтвердили ее эффективность с помощью опытов на мышах», — сообщила Екатерина Щегравина, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Таким образом, разработанная система увеличивает биодоступность препарата, что означает, что проникающее в клетки вещество усваивается ими. При этом препарат поступает в организм в неактивной форме. Возле опухли он распадается, и активный агент высвобождается, что снижает токсичность лекарства и уменьшает побочные эффекты.

Разработка ученых снижает скорость роста опухоли в 4-6 раз, а выживаемость в терапевтической группе увеличивается — до 10 у мышей.

«Мы хотим расширить новую технологию и адаптировать ее под другие типы лекарств, в том числе и для других социально значимых заболеваний», — рассказала Екатерина.

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