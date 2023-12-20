В Иркутске нашли 15-летнюю девочку: она жива

В Иркутске 15-летняя девочка пропала два дня назад: ее нашли живой.

19 декабря волонтеры отряда «Лиза Алерт в Иркутской области» в своей группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что в Иркутске пропала 15-летняя Ситора Кенджаева. Последний раз ее видели 18 декабря.

20 декабря в группе появилась запись о том, что Ситору нашли живой.

Как сообщает один из местных пабликов, ее заметил охранник одного из торговых центров при вечернем обходе. Потом он увидел ориентировки в социальных сетях и сообщил полиции.

Напомним, что более 835 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию.