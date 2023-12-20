В Новосибирске проводится бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит C

На текущий момент ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Новосибирске остается напряженной. Число зараженных и больных вирусом иммунодефицита человека продолжает увеличиваться среди жителей города.

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области, при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, продолжает свою плановую работу по расширению охвата населения скрининговым тестированием на ВИЧ-инфекцию.

Бесплатное тестирование проводится для всех групп населения, включая ключевые группы, в рамках мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК), используя экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит C.

Знание своего статуса по ВИЧ и, при необходимости, своевременное начало лечения — это самый простой и эффективный способ сохранить свою жизнь и здоровье.

Расписание работы тест-мобиля:

— 25 декабря пн

14.00–19.00 ул. Богдана Хмельницкого, 40 (ДК им. М. Горького) — 26 декабря вт 14.00–19.00 Красный проспект, 36 (Театральный сквер, метро «Площадь Ленина») — 27 декабря ср 14.00–19.00 ул. Комсомольская, 10 (ТЦ «Magellan») — 28 декабря чт 14.00–19.00 ул. Дмитрия Шамшурина, 41 (площадь Гарина-Михайловского, перед пригородным вокзалом) — 29 декабря пт 14.00–19.00 ул. Бориса Богаткова, 239 (ТЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива»)

По всем вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также для уточнения актуального расписания перед посещением, вы можете обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» по телефону 349-59-65.