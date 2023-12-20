В Новосибирске работают 5 федеральных компаний из топ-100

По данным ЕРЗ на 1 декабря текущего года, четыре компании из топ-100 по объемам текущего строительства в РФ работают в Новосибирской области. Агрегатор ДОМ.РФ также указывает, что в Новосибирске четыре застройщика из первой сотни, но названия не совпадают.

По суммарному заделу во всех регионах выше других стоит компания Брусника, девелопер замыкает первую десятку лидеров РФ, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. На 14 строке Группа Эталон из Санкт-Петербурга, застройщик строит жилой комплекс в Кольцово, а замыкает ТОП-20 ГК Расцветай.

В рейтинге ДОМ.РФ на 98 позиции находится Группа АСТОН, в Новосибирске компания работает как АСТОН, СТРОЙТРЕСТ 43, осенью застройщик приобрел ГК Капитал Инвест НСК. В ЕРЗ пока этот факт не отмечен, уточнил эксперт.

«В рейтинге ЕРЗ на 71 строке ГК Томская ДСК, которая продает квартиры по ДКП после ввода дома в эксплуатацию, а ДОМ РФ отслеживает компании в рамках проектного финансирования. В октябре-ноябре ТДСК ввел 2 объекта на 574 квартиры, чем существенно увеличил предложение лотов по ДКП в Новосибирске», — добавил он.

Группа «АСТОН, СТРОЙТРЕСТ43» тоже ввела в октябре два дома на Выборной на 468 квартир и занимает в Новосибирской области 9 строку по объему текущего строительства. Список лидеров в регионе возглавляют компании Расцветай, Брусника и Энергомонтаж, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске продают двухэтажную квартиру за 45 миллионов рублей