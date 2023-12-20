В Новосибирской области искусственный интеллект помогает врачам выявлять инсульт

В Новосибирской области проходит пилотный проект Центра управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением искусственного интеллекта («УДАР»). Он реализуется на базе регионального сосудистого центра «Центральная клиническая больница».

Врачи Центра сопровождают пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения от первого обращения до проведения специфической терапии. За время пилота было проведено более 80 операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга, а также более 170 процедур лечения тромбоза специальными препаратами (тромболизис).

Специалисты Центра используют AI-сервис «КТ головного мозга», разработанный совместно СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта компании. Алгоритм выравнивает изображения головного мозга, определяет наличие признаков инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает врачу патологичные участки цветным контуром, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и составляет предварительное описание. Сервис существенно экономит время врача на анализе изображений и подготовке заключения. Для качественной оценки ранних изменений при инсульте врачам доступен также инструмент по подсчету балла по международно признанной шкале «ASPECTS». Дополнительный модуль «КТ Ангиография» выделяет основные сосуды головного мозга, помогает определить место закупорки сосуда тромбом на КТ-ангиографии.

Владимир Николаевич Кох, генеральный директор СберМедИИ:

«Предобработка снимков с помощью AI существенно сокращает время проведения исследования и сразу указывает врачу на фрагмент, который требует пристального внимания. Благодаря общим усилиям врачей и использованию новейших технологий на базе ИИ удается помогать пациентам даже в труднодоступных и удаленных районах нашей страны, позволяя спасать жизни, вовремя оказывать терапевтическую помощь и проводить реабилитационные мероприятия, а, значит, улучшать прогноз на выздоровление».

Выявление ишемического инсульта в острой фазе позволяет провести своевременное лечение большему количеству пациентов в рамках терапевтического окна. Фактор времени здесь играет решающую роль: у врачей есть всего 4,5 часа для растворения небольшого тромба специальными препаратами, 6 часов для удаления крупного тромба из сосудов головного мозга специальными устройствами – стент-ретриверами. Использование новейших технологий на базе AI повышает качество оказания медицинской помощи и увеличивает шансы на положительный исход для пациента.

Благодаря внедрению медицинской системы «УДАР» специалисты Центра впервые выполнили тромболизис пациентам из удаленных районов региона с использованием телемедицинских технологий. Тромболизис в первичном сосудистом отделении проходил с дистанционным участием врачей-неврологов из регионального сосудистого центра.

Главный специалист рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Новосибирской области, д.м.н. Кретов Евгений Иванович:

«Благодаря работе Центра управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением искусственного интеллекта («УДАР») региональному сосудистому центру «Центральная клиническая больница» удалось стать лидером в Новосибирской области по количеству процедур удаления тромбов из сосудов головного мозга. В этом году количество таких процедур увеличилось более чем в 10 раз. При этом на текущий момент Центр имеет один из самых низких показателей летальности в регионе – 7,7%, годом ранее он составлял более 22%».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением банка:

«Технологии искусственного интеллекта уже не первый год используются врачами в Новосибирской области. Еще в разгар пандемии коронавируса в 2020-м компания внедрила в регионе технологию по AI-анализу снимков компьютерной томографии, предоставив бесплатный доступ к своей AI-модели. С развитием технологий искусственного интеллекта применение разработок сервиса находит все новое применение, помогая врачам сберегать здоровье и жизни людей».