В Новосибирской области отремонтируют более 236 км дорог по нацпроекту БКД в 2024 году

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона озвучило представителям общественности планы на предстоящий дорожно-строительный сезон.

Итоги реализации в 2023 году национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и планы на предстоящий 2024 год обсудили в правительстве Новосибирской области на заседании Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер отметил, что в 2023 году были выполнены работы на 119 объектах общей протяженностью 393 км, а также 1,14 тысячи погонных метров мостов и путепроводов. Дорожники устроили почти 3,5 миллиона квадратных метров верхних слоев дорожных покрытий.

«В следующем году планируется провести работы на 100 объектах. По целевым показателям нацпроекта необходимо отремонтировать не менее 236 км региональных дорог, среди которых 20,2 км – региональная опорная сеть. Также планируется привести в нормативное состояние 44,8 км дорог новосибирской агломерации и не менее 827,65 п. м. мостов и путепроводов», – отметил Игорь Миллер.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется обеспечить установку 50 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и ввести в эксплуатацию 3 автоматизированных пункта весогабаритного контроля, что позволит увеличить общее количество до 19 постов.

В сфере повышения безопасности дорожного движения планируется продолжить работу по проведению массовых мероприятий с детьми: конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций Новосибирской области, конкурса-фестиваля «Зеленая волна», соревнований по автомногоборью «ЮниПрофи» и профильных смен «Юные инспектора движения».

В свою очередь председатель Общественного совета Сергей Максимов высоко оценил реализацию нацпроекта и выразил готовность вместе с коллегами обсуждать решения региональных властей.

«Для нас важно, чтобы работа строилась открыто с привлечением общественности, поскольку так мы можем выстроить прямой диалог Минтранса с представители различных транспортных отраслей и жителями. В частности, мы попросили обратить внимание на безопасность дорожного движения и усилить работу в этом направлении», – сказал председатель совета Сергей Максимов.