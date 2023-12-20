В Новосибирской области пройдёт Чемпионат мира по бильярдному спорту

В 2024 году Чемпионат мира по бильярдному спорту пройдёт в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Новосибирская область в 2024 году примет Чемпионат мира по бильярдному спорту. Соревнования пройдут в ноябре в помещениях международного выставочного центра “Новосибирск Экспоцентр”.

“Бильярдный спорт не требует какого-то особого зала, так что достаточно будет оснастить необходимым оборудованием наш просторный универсальный зал «Экпоцентра»”, — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Напомним, что турнир Позднякова бьет рекорды по числу участников.