В Новосибирской области в Коченевском районе произошла смертельная авария

На трассе Р-254 «Иртыш» Хонда столкнулась с грузовым автомобилем.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», 20 декабря на территории Коченевского района в Новосибирской области в 6:30 произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель Honda CR-V 1966 года рождения ехал со стороны Новосибирска по трассе Р-254 «Иртыш». На 1426 километре, выполняя обгон, он врезался в грузовой автомобиль MAN.

В результате аварии водитель Хонды получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Напомним, что в Новосибирске жители ЖК «Матрешкин двор» пожаловались, что никто не огородил огромный котлован после падения маленькой девочки.