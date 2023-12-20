В России проводится Неделя популяризации здорового питания

С 18 по 24 декабря в России проходит Неделя популяризации здорового питания.

Здоровое питание занимает важное место в поддержании и укреплении человеческого здоровья. Соблюдение принципов рационального потребления пищи помогает предотвратить метаболические нарушения и связанные с ними заболевания.

Здоровое питание также способствует оптимальному развитию организма и предотвращению неинфекционных патологий, таких как диабет, заболевания сердца, инсульт и онкологические заболевания.

Для поддержания тонуса организма рекомендуется соблюдать режим приема пищи, включать в рацион рыбу и орехи, избегать фастфуд и алкоголь, а также уменьшить употребление выпечки, жирного мяса и напитков с высоким содержанием сахара.

Особое внимание врачи рекомендуют обратить на овощи и фрукты, так как они приносят особую пользу организму: содержат витамины, минералы, клетчатку и другие полезные вещества (железо, магний, фосфор, кальций, калий и органические кислоты).

Шпинат, щавель, петрушка, укроп, земляника, яблоки, помидоры и цветная капуста являются богатыми источниками различных витаминов и микроэлементов. Для компенсации потерь при кулинарной обработке овощей рекомендуется добавление свежей зелени.

Важной проблемой является высокое потребление соли в России, особенно зимнее время, когда этот уровень может достигать 12-13 граммов в день, при рекомендуемой суточной норме 5 граммов.

Здоровое питание способствует укреплению иммунитета, предотвращению ожирения и заболеваний системы пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также замедляет процессы преждевременного старения.