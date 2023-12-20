В России создали ИИ, который может определять владельцев Telegram-каналов

Российские IT-специалисты разработали нейросеть, которая способна определять владельца канала в Telegram.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы, IT-специалисты из России разработали нейросеть, которая может определить владельца Telegram-канала. В данный момент она проходит внутреннее тестирования.

Специалисты разработали антологию методов, в которую входит сбор сведений об администраторах из описания каналов, постов, архивных копий, а также получение метаданных опубликованных файлов. Искусственный интеллект может найти нужные сведения в подписях к сообщениям, стикерпаках, документах, встроенном чате, видеороликах. Нейросеть анализирует утечки данных, после чего сопоставляет их с именами пользователей или фотографиями быстрее и качественнее человека. Она также способна проверять юридических лиц по ИНН, срок существования компании, уставной капитал, адрес регистрации, численность сотрудников.

Полноценный запуск запланирован на 2024-2025 год. Нейросеть уже получила название «Товарищ майор». Программа предназначена для частных или государственных организаций, которые расследуют киберпреступления, связанные с анонимными телеграм-сообществами.

Напомним, что ученые разработали новое средство, которое воздействует на опухоль.