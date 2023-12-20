В Якутии нашли останки мамонтов и кости неизвестных животных

В Якутии в Чурапчинском районе ученые обнаружили останки мамонтов и людей, чей возраст более 30 тысяч лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Альберта Протопопова, заведующего отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, в Чурапчинском районе ученые нашли древние артефакты и останки животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена. Их возраст — более 30 тысяч лет.

На месте палеолитической стоянки также нашли кости львов и носорогов.

«Приезжал археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который начал делать археологическую разведку. И уже найдены артефакты, которые подтверждаются радиоуглеродной датировкой — 30-40 тыс. лет, которые соответствуют дюктайской культуре», — рассказал Альберт Протопопов.

Место, где обнаружили древние останки, вошло в перечень приоритетных пунктов. Теперь планируется в ближайшие годы начать проводить там раскопки.

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