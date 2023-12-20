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общество

Заключённые колонии под Новосибирском отправили 150 пятиточечников на СВО

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

150 пятиточечников отправили в зону специальной военной операции.

Волонтёры движения “Армия добра” совместно с исправительной колонией №15 Чистоозёрного района Новосибирской области провели гуманитарную акцию — были отшиты 150 пятиточечников для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Учреждения ГУФСИН России по Новосибирской области массово изготавливают различные качественные изделия, необходимые в зоне проведения СВО.

Также, в других учреждениях ведомства уже произвели накидки, спальные мешки, форму, подсумки, чехлы для бронепластин, мягкие носилки, печи и другое.

Напомним, что в Новосибирской области школьница шьет талисманы в форме мишек для бойцов СВО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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