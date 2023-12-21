13-я пенсия к Новому году: пенсионеры получат денежный бонус в декабре 2023 года

Российских пенсионеров предупредили, что предновогодние выплаты начнут поступать на их банковские счета и карточки с 25 декабря 2023 года.

С понедельника, 25 декабря текущего 2023 года финансовые (кредитные и банковские) учреждения нашей страны начнут процедуру начисления и выплаты дополнительной пенсии для пожилых россиян.

Размер второй по счёту декабрьской выплаты (первая пенсия за декабрь-2023 традиционно перечислена в начале этого месяца) будет увеличен на 7,5 %, что соответствует годовому уровню инфляции, заверили в правительство РФ.

В денежном выражении прибавки составит около 1 500 рублей (точная цифра зависит от индивидуального размера пособия по старости). Право на получение второй пенсии перед Новым 2024 годом имеют те пожилые россияне, кто получает свои пособия через российские банки: ВТБ, Сбербанк и т.д.

По заверениям специалистов Социального Фонда России, речь идёт о досрочной выплате январской пенсии в связи с тем, что банковские учреждения страны уходят на традиционные каникулы до 9 января 2024 года.

Отметим, что досрочные выплаты получат также и семьи с детьми, которым банки перечислят соцподдержку за январь также в конце декабря 2023 года. Единственное условие для начисления досрочных выплат – совпадение расчётного дня и январских новогодних выходных.