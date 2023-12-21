13-я пенсия к праздникам? Россияне узнали новость о выплате к Новому году

Пенсионеры нашей страны абсолютно точно получат в преддверие Нового 2024 года дополнительную пенсию. Из каких источников и каким категориям перечислят деньги в первую очередь читайте ниже.

Дабы не было кривотолков Социальный Фонд России дал официальный разъяснения черед свой официальный портал. Согласно его информации, дополнительна выплата в декабре 2023 года поступит на счета пожилых россиян в увеличенном размере. Прибавка к привычной сумме ежемесячного пособия по страсти составит порядка 1 500 рублей (проиндексирована на 7,5 %).

Специалисты СФР поясняют, что на дополнительную пенсию в декабре уходящего 2023 года могут рассчитывать те пенсионеры, кто на постоянной основе получает денежные средства через банковские организации России.

Речь идёт о досрочном перечислении пенсии за январь 2024 года. В связи с совпадением единых дней выплаты с красными днями январского календаря и длительными выходными в стране, правительство приняло решение о начислении и выплате денежных средств заранее.

Для получателей пенсионного обеспечения через «Почту России» выплаты придут согласно индивидуальному графику работы отделений. Его можно уточнить заранее в ближайшем филиале «Почты России» по месту жительства пенсионера, пояснили специалисты СФР.

Информации о других предновогодних выплатах нет. По сообщениям пресс-службы Кремля, законопроект о 13-й пенсии в России в текущем 2023 году отклонён.