33,4 миллиона рублей заплатят за проект продления улицы Кирова в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для создания проекта по продлению улицы Кирова.

По данным сайта госзакупок, заказчик “Управления дорожного строительства” ищет подрядчика, который разработает проект продления улицы Кирова от Выборной до улицы Ключ-Камышенское плато. Протяженность дороги составит 3 километра.

Исполнителю работ нужно будет провести инженерные изыскания, разработать проект планировки с учетом действующих объектов на территории и проектную документацию.

За работу заказчик готов заплатить 33,4 миллиона рублей. Подготовить проект нужно будет до 16 декабря 2024 года.

Напомним, что спорткомплекс за 1,7 млрд рублей построят в Новосибирске.