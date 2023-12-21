Эксперт рассказал о разнице между арендой и ипотекой в Новосибирске в динамике 1 года

По результатам мониторинга агрегаторов ЦИАН и Мир квартир, в настоящее время средневзвешенные ставки по аренде в большинстве городов России существенно ниже ежемесячных ипотечных платежей.

ЦИАН даёт сравнительную аналитику по 37 городам РФ, Мир квартир предоставляет ежеквартальный мониторинг по 70 крупнейшим городам. На конец октября 2022 года ипотечный платёж при 10,4% годовых сроком на 20 лет в среднем на 57% выше ежемесячной арендной платы, в том числе в Новосибирске на 42%. Ипотечный платёж 30,9 тысяч рублей, арендная плата 21,7 тысячи, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«За год разница подросла на 23 п.п до 80%, в Новосибирске до 47%, сейчас при сроке ипотеки 25 лет платеж 41,5 тысячи, а арендная плата 28,2 тысяч рублей в месяц. Если сравнить затраты тех, кто взял ипотеку год назад и тех, кто платит аренду, то разница между ними уменьшилась на 31.5 п.п. или в 3,8 раза до 10,6%. При таком тренде через 2 года ипотечного платежа не хватит даже на аренду квартиры, не говоря про какие-то накопления», — уточнил эксперт.

Дополнительный плюс траншевая ипотека от застройщика, это экономия 50% ежемесячного платежа на 1,5-2 года. Здесь на выбор проекты For Stars, Европейский берег, Пшеница, на Королева, Баланс, Облака, Ботаника и другие, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске продали новостроек на 140 млрд рублей.