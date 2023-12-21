«Каждый получит по 16 тысяч»: россиянам зачислят деньги на банковскую карту «МИР»

Первые выплаты стартуют 20 декабря уходящего 2023 года.

В финале календарного года традиционно подводятся итоги года во всех сферах жизни страны и по их результатам начисляются своеобразные денежные благодарности людям, приложившим особые усилия.

По словам финансового аналитика Валерия Попова, с 20 декабря 2023 года стартуют выплаты россиянам, обладающим особым статусом. Речь идет о тех гражданах РФ, кто делится своей кровью на станциях переливаниях крови или в больницах страны.

Таким жителям России, как правило, присваивается звание почётного донора (за добровольную сдачу крови в течение 40 или компонентов крови в течении 60 раз). Именно этот статус даёт им право на ежегодную выплату.

Размер традиционной «донорской» выплаты в текущем 2023 году составляет 16 578 рублей. Зачисляется она традиционно на карту «Мир».

От новых обладателей звания «почётного донора РФ» служба социальной защиты ждёт соответствующее заявление для назначения ежегодной выплаты. Тем, кто обладает статусом давно деньги перечислятся в автоматическом режиме.