Когда вернутся мобилизованные: власти дали чёткий ответ

Срок службы призванных в рамках частичной мобилизации в РФ осенью 2022 года истекает по завершению военной спецоперации.

Жёны и родственники мобилизованных россиян, выполняющих боевые задачи СВО на Украине с осени прошлого 2022 года, настаивают на введение ограничения по сроку такой службы до одного года. Инициативные группы создают петиции и обращения в различные инстанции и органы федеральной власти. Однако ответ всегда неизменен.

Самая свежая официальная информация относительно этого вопроса содержится в ответе Министерства обороны России на запрос от жен мобилизованных: «Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего Указа Президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным», гласит этот текст.

Полную версию документа опубликовал на днях в своём телеграмм-канале бывший руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, к которому за содействием обратились российские женщины.

Он также отметил в своём посте, что депутаты от «Яблока» не перестают делать многочисленные попытки в направлении снижения срока службы мобилизованных на законных основаниях, но пока также получают отказы.

Напомним, по словам президента РФ Владимира Путина на прямой линии 14 декабря 2023 года, всего в зоне боевых действий располагается 486 тысяч россиян, из них 244 тысячи мобилизованы осенью-2022.