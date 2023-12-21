Компания Паспортивити рассказала, как россияне могут получить гражданство или ВНЖ за рубежом

Компания Иммигрант Инвест 17 лет сопровождает состоятельных людей в получении второго паспорта и ВНЖ за рубежом. В 2023 году компания покинула российский рынок и передала управление офисом в Москве локальному менеджменту. В России компания продолжает работать под именем Паспортивити.

15 ноября в отеле The Carlton Moscow компания Паспортивити организовала первый форум для инвесторов.

На бизнес-встрече юристы по международному праву и представители департаментов программ гражданства за инвестиции рассказали:

1. Где россияне сегодня могут получить второй паспорт или ВНЖ.

2. Какой статус позволит разблокировать счета и другие активы в Европе, как проводить платежи из России за границу.

3. Как оплатить участие в программе гражданства или вида на жительство, если сбережения в рублях или в криптовалюте.

4. Нюансы получения гражданство через инвестиционные программы Вануату, Турции, Египта и Парагвая, а также как получить вид на жительство в странах Евросоюза.

После выступлений гостей ждал фуршет, концертная программа, розыгрыш призов и вручение подарков. Большинство гостей остались до конца мероприятия и танцевали под зажигательную музыку от группы Luxury Band.

Для тех, кто не смог посетить форум, но хотел бы узнать актуальную информацию об инвестиционных программах для россиян, юристы Паспортивити проведут индивидуальную консультацию — в офисе компании в Москве или в онлайне.

Какие задачи решат второй паспорт или вид на жительство?

Новые возможности для путешествий. Второй паспорт или ВНЖ — решение, когда в приоритете глобальная мобильность и свобода для всей семьи.

Управление налогами. Страны, где можно получить второй паспорт или ВНЖ, обычно предлагают инвесторам возможности для оптимизации бизнеса и налогов.

Открытие счетов в зарубежных банках. Второй паспорт или ВНЖ помогут открыть счет в любом банке мира без ограничений.

Поездки в государства Шенгенской зоны и США. Инвесторы получают второй паспорт или ВНЖ, чтобы сэкономить время и деньги на визах в Европу, Великобританию и США. Со вторым паспортом инвестору доступен безвизовый въезд в большинство стран мира.

Безопасное будущее для детей и семьи. Особенность многих государственных программ гражданства за инвестиции: включать в заявку на паспорт можно детей, супруга или супругу и родителей. Гражданство некоторых стран с инвестиционными програмами дают право на льготное обучение в престижных вузах Великобритании.

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