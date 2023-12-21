Кто объявил об участии в выборах президента России-2024 – список новых кандидатов

Сразу несколько общественных и политических деятелей публично подтвердили свои кандидатуры на пост главы государства весной 2024 года.

По информации председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, по состоянию на 20.12.2023 в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов, но публично заявили о своём участии в предстоящих выборах президента РФ шестеро кандидатов:

- действующий президент России Владимир Путин (баллотируется на пятый срок),

- журналист из Ржева Екатерина Дунцова (идет на выборы в качестве самовыдвиженца),

- московский политик, оппозиционер Борис Надеждин,

- бывший командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков,

- руководитель Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович,

- лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению Панфиловой, количество кандидатур будет расти неукоснительно. Она считает, что предстоящие выборы станут уникальными, поскольку будут проходить в токсичных геополитических условиях: «Избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья», заверила она.

Напомним, что постановление о назначении выборов президента России 7 декабря принял Совет Федерации и выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.