Начался прием заявлений на продление Единого пособия в Новосибирской области

Заявление на продление Единого пособия в Новосибирской области будут рассматривать до 10 рабочих дней.

Как сообщает пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области, стартовал прием заявок на продление Единого пособия.

По действующим правилам, Единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплаты прекращаются. Для того чтобы их продлить, необходимо заново подать заявление. Это можно осуществить в течение месяца, когда заканчивается срок выплаты, или в следующем месяце за последним, который входит в период назначения пособия. Таким образом, те, кто оформил заявление на пособие в январе 2023 года, может подать на продление выплаты уже в декабря.

При этом, специалисты все равно проверят доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Если родители не смогут написать заявление в декабря, то можно оформить его в январе следующего года.

Уточняется, что на Единое пособие могут претендовать семьи с доходами меньше областного прожиточного минимума на каждого члена семьи.

В 2024 году Постановлением Правительства Новосибирской области прожиточный минимум на детей — 15871 рублей, на трудоспособное население — 16696 рублей, прожиточный минимум в регионе на душу населения — 15317 рублей.

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