Новосибирским медработникам погасили задолженность по страховым взносам

После вмешательства прокуратуры Новосибирской области медработникам уплатили страховые взносы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Маслянинского района проверило своевременность уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхования и на НДФЛ.
Было установлено, что ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» должно по уплате страховых взносов более 10 миллионов рублей, по уплате НДФЛ — более двух миллионов рублей.
Прокурор внес главному врачу медучреждения представления об устранении выявленных нарушений, после чего задолженность была погашена в полном объеме.
Восстановлены права 423 медработников.
Напомним, что жителя Новосибирска приговорили к колонии строгого режима за нападение на школьника.