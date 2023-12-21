Новосибирским медработникам погасили задолженность по страховым взносам

После вмешательства прокуратуры Новосибирской области медработникам уплатили страховые взносы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Маслянинского района проверило своевременность уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхования и на НДФЛ.

Было установлено, что ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» должно по уплате страховых взносов более 10 миллионов рублей, по уплате НДФЛ — более двух миллионов рублей.

Прокурор внес главному врачу медучреждения представления об устранении выявленных нарушений, после чего задолженность была погашена в полном объеме.

Восстановлены права 423 медработников.

Напомним, что жителя Новосибирска приговорили к колонии строгого режима за нападение на школьника.