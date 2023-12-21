Осенний призыв будет осуществляться с использованием единого реестра воинского учёта

До 15 января в Минобороны сформируют подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета.

По данным РИА Новости, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

Теперь постановка и снятие с учёта могут проводиться без личного посещения военкомата гражданами.

До 15 января 2024 года в Министерстве обороны РФ сформируют подразделение, занимающееся внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что для российских заключённых ввели особый воинский учёт.