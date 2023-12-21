Под Новосибирском пристав помог попавшему в ДТП водителю

16 декабря в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации пресс-службы ГУ ФССП России по Новосибирской области, автомобиль съехал с трассы и перевернулся в кювете. Судебный пристав Владимир Шеметов рассказал, что происшествие произошло на скользкой дороге. Перед ним ехал седан на высокой скорости. В какой-то момент автомобиль начало заносить, в результате чего он потерял управление и съехал с дороги.

Водитель автомобиля оказался в кювете, и судебный пристав остановился, чтобы помочь. Вместе с пострадавшим они попытались перевернуть автомобиль. Шеметов также остановил проезжающие машины и вызвал ГИБДД. После прибытия экипажа ГИБДД судебный пристав помог водителю сесть в свой автомобиль, поддерживая его до прибытия помощи.

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