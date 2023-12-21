Предновогодняя пенсия: опубликован новый график выплат в декабре 2023 года

Новогодние праздники сдвинули привычный график начисления пенсионных пособий россиян — выплаты стартуют в конце декабря в обновлённом режиме.

Согласно разъяснениям специалистов Социального фонда России, дата выплаты досрочной январской пенсии в декабре-2023 индивидуальна в каждом конкретном случае, поскольку зависит от привычного дня и способа выплаты.

К примеру, при получении пенсии через банк на карту или расчетный счет деньги пенсионерам поступят в начале последней недели декабря, а точнее с 25.12.2023 г. Срок обработки платежей банками России – не более 2-х рабочих дней, пишет издание «Пенсионный блог».

Эта дата справедлива в отношении тех пожилых россиян, кто привык получать своё пособие по старости с 1 по 8 число каждого месяца.

Для тех, кому пенсию доставляет «Почта России» ситуация с выплатой январской пенсии несколько иная. Большая часть почтовых отделений начинает свою деятельность в новом 2024 году уже 3 января. Соответственно и пенсионные выплаты будут проводиться в привычном режиме.

Единственным нюансом может стать режим работы почтовых отделений в новогодние праздники. Руководители каждого отдельного филиала могут сократить рабочий день сотрудников. Специалисты СФР рекомендуют заранее уточнить эти сведения (как правило, объявления с новым графиком работы почтового отделения вывешивается заранее).

Отметим, что с 9 января 2024 года график платежей возвращается в обычный режим.