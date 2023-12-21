Прямая линия Путина изменила всё. Какие запреты для мигрантов готовят в России

Принудительная депортация, отказ в переселении членов клана, ужесточение условиях оформления российского гражданства и другие малоприятные для меры готовят власти РФ для многочисленных нелегалов из стран Ближнего зарубежья.

То, что за мигрантов взялись крепко в нашей стране, уже не сомневается никто. Старт «зачищающим» мерам дал лично президент РФ Владимир Путин во время декабрьской прямой линии.

На сегодняшний день, кроме создания специальной службы контроля за каждым иностранцем из Средней Азии, готовятся меры по строгому разграничению понятия «соотечественник». Исправлять явный перекос в этой государственной программе переселения, в рамках которой получили российские паспорта люди, культурно и этнически далёкие от славян, будут миграционные службы РФ.

Согласно распоряжению главы нашего государства возможность получить заветный паспорт РФ и перевезти на территорию России свою семью смогут следующие иностранцы:

- высококвалифицированные специалисты,

- рождённые на территории СССР и относящиеся к славянской группе наций,

- в совершенстве владеющие русским языком.

Из 10 миллионов уже населяющих Россию переселенцев их Средней Азии и Закавказья принудительной депортации с невозможностью возвращения на территорию РФ подвергнутся граждане, допустившие:

· нарушения правил пересечения границы или въезда в пограничную зону;

· нарушения режима в пунктах пропуска через границу;

· незаконной работы в стране;

· невыполнения ограничений на виды деятельности;

· нарушения правил въезда в страну и режима пребывания или иммиграционных правил;

· пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола или распространяющие такую информацию среди несовершеннолетних;

· пропагандирует педофилию и грубые нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях;

· привлекавшиеся к административной ответственности хотя бы дважды за три года пребывания в стране (запрет на въезд в Россию в течение трех лет.