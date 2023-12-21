Путин принял суровое решение по мигрантам

Незаменимым иностранным специалистам путь в Россию будет «заказан».

Программа переселения соотечественников, оставшихся за рубежом Родины после распада СССР изначально была задумана для малороссов, белорусов и представителей близких народов (наподобие молдаван, татар, немцев, корейцев и т.д.) из Ближнего зарубежья. Однако с 2010 года под понятие «соотечественники» стали подгонять и тех, кто культурно далёк от восточных славян — среднеазиаты и народы Закавказья.

В данный момент губернаторы некоторых российских регионов вынуждены приостанавливать действие это программы, поскольку она стала своеобразной коррупционной воронкой раздачи российских паспортов всем, кому можно и нельзя (узбекам, таджикам, киргизам, армянам, азербайджанцам.

Потому на днях глава нашего государства Владимир Путин обсуждал с чиновниками новую инициативу по восстановлению справедливости в этой сфере. Он предлагает ужесточить условиях получения гражданства РФ для тех, кто не говорит на русском языке (обязательный экзамен после изучения языка в течение длительного времени, введение обязательной геномной регистрации и т.п.) одновременно ослабляя условиях для русскоязычных соотечественников из Белоруссии, Казахстана и Молдавии (освободить от экзаменов на знание истории и законов, принимая во внимание этнокультурную близость наших стран).

При этом трудовые мигранты не будут иметь возможность получения российского гражданства и проживать их семьям придётся в родной стране.

Все эти аспекты были озвучены на недавнем Всемирном русском народном соборе.