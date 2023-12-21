Рекордные 9 масштабных проектов одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области

Объём инвествложений – 36 миллиардов рублей

Губернатор Андрей Травников провёл очередное заседание Совета по инвестициям. Рассмотрены и одобрены к реализации сразу 9 инвестпроектов. Будет открыто без малого 3700 высокотехнологичных рабочих мест.

Крупнейший проект – «Новосибирский автозавод грузового транспорта». Предполагается создание в посёлке Садовом предприятия по выпуску отечественных грузовиков грузоподъёмностью от 2 до 12 тонн, общий объём выпуска к 2033 году – 11300 штук в год. Сумма инвестиций – 19,9 млрд рублей, планируется создание 2070 рабочих мест. Суммарный объём налоговых отчислений в бюджет региона – 4 млрд руб.

Андрей Травников особо отметил, что на территории Новосибирской агломерации сегодня наблюдается острейшая конкуренция за земельные участки со стороны инвесторов, поэтому важно не допускать, чтобы бесценные земли простаивали и ждали инвестиций – необходимо чёткое соблюдение сроков реализации проектов.

Поддержан инвестпроект «Сибирский завод горячего цинкования и металлоконструкций». Цель – организация на территории Криводановского сельсовета производства металлических конструкций для строительства высокотехнологичных дорог, железнодорожных магистралей и энергетического комплекса, а также оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций.

Инвестпроект «Организация производства упаковки для яиц из пульперкартона» (инициатор – «Новосибирский КБК», Красный Яр) предполагает организацию 120 рабочих мест. Губернатор отметил, что производство КБК в Красном Яру крайне важно для экономики региона, поэтому проекты КБК должны получить максимальную административную поддержку со стороны властей.

Проект «Завод по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК» инициировал «Центр машиностроения и металлообработки Роден». Такого завода на территории России и бывшего СССР нет, это пример стопроцентного импортозамещения. Предприятие планирует также открыть свой учебный центр рабочих профессий.

Строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы и муки реализует ООО «Маслов» на территории Бердска. Объём капвложений – 5,6 млрд руб., в рамках проекта будет создано 220 рабочих мест, налоговые поступления в бюджет области составят 2,7 млрд руб.

В индустриальном парке «Южный ПЛП» в Искитимском районе предполагается открыть сразу несколько производств. Общий объём инвестиций – 1,5 млрд рублей, будет создано не менее 380 рабочих мест.

Распределительный центр «ДорХан – Новосибирск» также предполагает запуск сразу нескольких заводов: воротных систем, полнокомплектных зданий, блочно-модульных зданий, систем ограждений, стеновых и кровельных сэндвич-панелей с минеральной ватой, завода горячего цинкования. Глава региона рекомендовал руководству Новосибирского района зарезервировать земли под развитие производства в промзоне Криводановского сельсовета.

ПЛП «Иня» на территории Станционного сельсовета начинает строительство транспортно-логистического хаба общей площадью 300 000 кв. м. – это сухие и рефрижераторные склады, зерновой терминал. Совокупные инвестиции составят около 4 млрд руб., будет создано более 430 рабочих мест.

Единственный непроизводственный инвестроект – многофункциональный спортивно-туристический комплекс «Динамо – Сила Сибири». Создание комплекса необходимо для проведения региональных и международных соревнований и масштабных тренировочных сборов, а также для развития спортивного фан-туризма на территории развивающегося международного спортивного кластера «Новосибирский биатлонный комплекс». Размер инвестиций – 1,7 млрд руб.; в ходе реализации проекта будет создано 180 рабочих мест. При реализации этого проекта Губернатор поручил мэрии Новосибирска параллельно решить задачу транспортной и пешеходной доступности биатлонного комплекса с реконструкцией улиц с перспективой организации движения общественного транспорта.