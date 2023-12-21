Сенатор Владимир Городецкий проконтролировал ход капремонта школы №146

Готовность объекта народной программы партии – 98%

Строительные работы в школе №146 в Первомайском районе Новосибирска начались в январе 2023 года. Здание состоит из двух корпусов, один из которых занимает начальная школа, и пристроенных мастерских.

В результате перепланировки удалось выделить места для новых помещений. Например, в корпусе для младших классов оборудован свой санузел, а в средней и старшей школе теперь есть кабинет иностранного языка и актовый зал.

По словам руководителя общеобразовательного учреждения Татьяны Лагуты, после завершения капремонта школа будет соответствовать всем современным требованиям.

«Работы практически выполнены. Начальная школа уже зашла, а среднее и старшее звено вернутся в родные стены после новогодних каникул. Стало комфортнее, в здании заменили всю систему канализации, водопровод, освещение, систему пункта охраны. В школе будет кабинет психолога, социального педагога», — рассказала Татьяна Лагута.

Федеральная программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, доказала свою эффективность, отметил сенатор Владимир Городецкий.

«Радует, что она будет иметь продолжение. Об этом сказал президент Владимир Путин на съезде партии и вовремя прямой линии, отвечая на вопросы журналистов. Это здорово. Получается хорошее преобразование материальной базы, в полной мере соответствие всем стандартам — это великолепный результат. Школа №146 оказалась объектом непростым, не было возможности совместить учебный процесс и капремонт – детей перевели в другую школу. Коллектив, школьники, родители все эти трудности пережили. Это достойный подарок к 70-летию школы», — отметил сенатор.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.