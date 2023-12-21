Спецоперация: последние новости о ситуации на СВО к 21 декабря

Российские военные усиленно ищут логистический коридор, который снабжает оружием Авдеевку, подконтрольную ВСУ.

Один из солдат украинской армии в беседе с местным телеканалом признался, что штурмовые действия российской армии распространились до «дороги жизни» — так украинские военные называют логистический коридор, по которому в Авдеевку поступают боеприпасы для обороны населённого пункта.

Подтверждает эти сведения и Telegram-канал WarGonzo, сообщивший, что ВС РФ не прекращают штурмовые операции около промышленной зоны Авдеевки и используют там средства дальнего поражения.

При этом, по информации авторов канала «Два майора», погодные условия на Авдеевском направлении весьма сложные, поэтому ВС РФ вынуждены прицеливаться перед нанесением ударов по опорным пунктам ВСУ.

По уверенным сообщениям российских военкоров, работающих в зоне действия СВО, к 21 декабря 2023 года серьезные тактические успехи ВС РФ показывают на Бахмутском направлении.

По состоянию на 21.12.2023, на Херсонском направлении в районе Крынок существенных изменений нет. Тенденции ВСУ стали оборонными, поскольку за два месяца тяжелых боев противник успеха не достиг, пишут «Два майора».