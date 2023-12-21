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общество спорт

Спорткомплекс за 1,7 млрд рублей построят в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске запланировали многофункциональный спорткомплекс за 1,7 млрд рублей.

Губернатор поддержал проект о создании многофункционального спортивного комплекса в Дзержинском районе Новосибирска.

Комплекс будет состоять из бассейна, крытого катка, гостиницы на 150 номеров, зала соревнований, тренировочных и лечебно-оздоровительных помещений.

Площадь участка составит 74 гектар. Инвестор ООО «Сила Сибири» вложит в проект 1,7 миллиардов рублей. Работы должны начаться уже в новом году.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске продолжится строительство спортивного комплекса с искусственным льдом спустя два года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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