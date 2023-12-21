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общество

Стали известны цены на выступления Лепса, Бузовой и Шамана на корпоративе в Новосибирске

Фото: freepik

Названы цены на выступления знаменитых артистов на корпоративе в Новосибирске.

На новогодние корпоративы в Новосибирск можно пригласить популярных звёзд, но не за маленькую сумму.

Например, певец Шаман готов выступить на корпоративе за 15 миллионов рублей.

Певец Григорий Лепс за час выступления на корпоративе берёт 10 миллионов рублей. В эту стоимость включена фото и видео съёмка без ограничений.

Артистка Лолита берёт за выступление от 6 миллионов рублей. Но помимо этого ей нужно оформить перелёт на двоих человек бизнес-класс.

Дешевле остальных обойдется Ольга Бузова — стоимость её выступления обходится всего в 2,5 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что певец SHAMAN выступит в Новосибирске в феврале.

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Валерия Митрохина
Журналист

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