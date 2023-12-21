«Территория мужества»: в Новосибирске прошёл первый региональный форум военно-патриотических клубов

18 декабря в новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» прошёл первый региональный форум военно-патриотических клубов Новосибирской области «Сибирь — территория мужества». В нём поучаствовало более двухсот региональных клубов.

Такой масштабный форум военно-патриотических клубов проводят в Новосибирской области впервые. Как отметил заместитель председателя регионального правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов, это мероприятие — итог годовой деятельности по военно-патриотическому воспитанию.

«Мы в прошлом году начали довольно активную работу с военно-патриотическими клубами. Нельзя сказать, что её не было ранее. Но в прошлом году стали больше анализировать: сколько клубов, чем они занимаются. Тогда мы поговорили с губернатором, и он выделил дополнительное финансирование на мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием. Наш форум — это итог годовой деятельности. Сначала хотели взять площадку поменьше, но когда поняли, что у нас планируется порядка шести тысяч человек, решили не ограничивать себя и провести это мероприятие в Арене», — сказал министр.

По его словам, главная задача этого форума — показать, что в Новосибирской области функционирует много различных патриотических клубов и все они не останавливаются в развитии. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что сейчас в НСО работает около 600 объединений, 34 из них были созданы в 2023 году. В них собралось более 16 тысяч юных сибиряков.

«Мы хотим показать, что у каждого из патриотических клубов есть своя повестка, они интересные, но при этом очень разные. Кто-то всё ещё работает со сборкой и разборкой автомата, а кому-то уже БПЛА подавай. И вторая задача — уже с руководителями военно-патриотического образования определиться и внести конкретные предложения в губернаторскую программу развития военно-патриотических клубов и их продвижение», — заявил Андрей Клюзов.

Министр региональной политики Новосибирской области также добавил, что итогом мероприятия станет единая концепция министерства образования, министерства спорта, министерства культуры и министерства региональной политики.

«Нам надо всем уже договориться и реализовывать единый концептуальный план по этой деятельности. Это наша внутренняя задача, задача власти. А задача клубов — просто показать, что они могут и по возможности насладиться мероприятием», — пояснил собеседник.

В форуме «Сибирь — территория мужества» приняли участие порядка двухсот военно-патриотических организаций Новосибирской области. Среди них — представители исполнительных и законодательных органов власти, воспитанники, руководители военно-патриотических клубов и объединений Новосибирской области, организаторы патриотического воспитания, участники поискового движения, обучающиеся образовательных организаций и представители ветеранских организаций.

На 50 выставочных площадках «Сибирь-Арены» организаторы отобразили всё многообразие направлений работы военно-патриотических клубов: от военно-прикладных видов спорта до агитбригад, от историко-краеведческих исследований до создания беспилотных летательных аппаратов. Гости форума смогли не только подержать в руках настоящее оружие, но и попробовали снять отпечатки пальцев, примерили пожарную форму и узнали детали работы в местных силовых структурах.

«Я приехал на форум от Центра образования №165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева, учусь в профильном казачьем кадетском классе. Профильная тема — это военная подготовка, — рассказывает один из гостей мероприятия Степан. — Мы прошли почти по всем точкам, всё посмотрели и нам здесь очень понравилось. Больше всего привлекли пушки — всё такое разное и необычное. Можно пострелять».

В роли организаторов форума выступили министерство региональной политики Новосибирской области, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», рекламное агентство полного цикла «GRAND MEDIA» (главный режиссёр — Ангелина Танакова, директор — Вячеслав Танаков). Мероприятие организовано без использования бюджетных средств.

На торжественном открытии с приветственной речью выступил губернатор Андрей Травников. Он заявил, важно обмениваться опытом, делиться идеями, интересными наработками и проектами.

«Мы должны показать, что нас — многие тысячи, чтобы те ребята, которые выполняют сегодня самые сложные боевые задачи в рамках специальной военной операции, были уверены в тех, кого они защищают и за кого они бьются. Чтобы президент России мог твёрдо опереться на нашу поддержку в своих волевых решениях и вёл нас дальше, отстаивая суверенитет нашей страны и право на её развитие», — подытожил глава региона.