В Новосибирске мужчина напал на ребёнка с ножом из-за телефона

Мужчина хотел украсть у ребёнка телефон и напал на него с ножом.

Как сообщается в Telegram-канале “Экстренный НСК”, весной этого года на территории одной из школ Октябрьского района Новосибирска рецидивист Александр Железовский увидел у 10-летнего мальчика смартфона и хотел отобрать его. Мужчина повалил ученика на землю, пытаясь нанести удар, но мальчику удалось отбиться.

Мама мальчика требует наказать правонарушителя по всей строгости, так как у мальчика до сих пор осталась психологическая травма после покушения.

Сейчас идёт приговор по выдвинутым статьям Александру за покушение и разбой.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мужчина напал на ребёнка в центре Бердска. Неадекватный прохожий отобрал у 12-летней девочки сумку и пытался тащить её за руку.