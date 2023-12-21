В Новосибирске продавцы новогодних ёлок заявили о снижении цен в 2023 году

В Новосибирске продавцы рассказали, почему количество ёлочных базаров уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

В Новосибирске продавцы новогодних ёлок в разговоре с корреспондентом Сиб.фм заявили, что новогодние деревья стали дешевле, чем в прошлом году.





Максим, торгующий в Железнодорожном районе города, поделился, что пихты они продают от 1500 рублей, что на 300 рублей дешевле, чем в прошлом году. С премиум-сегментом ровно также. Если раньше у них же дорогие деревья достигали 10000 рублей, то сейчас 6-8 тысяч, делится собеседник.









Снизить стоимость, по его словам, удалось из-за уменьшения конкуренции. Хвойные деревья привезены из Кемеровской области — это одно из популярных мест вырубки в Сибири.

«Импортзамещенных» ёлок у них нет. Максим признается, что хватает своих.

Мужчина отметил, что помимо снижения цен, уменьшилось количество базаров. В конце 2022 года количество официальных точек было 35, сейчас — 30. Максим считает, что это может быть связано с дорогой арендой или с транспортными услугами.

Напомним, Сиб.фм опубликовал карту официальных ёлочных базаров.





«Но к нам как шли, так и идут люди — присматриваются, берут. Клиентов хватает. Даже долгие морозы ничего не испортили. В -30 градусов тоже приходили», — делится Максим.





Другой продавец ёлок Андрей рассказал, что цены в этом году не уменьшал и не повышал, так как много лет, по его словам, торгует по фиксированным ценам.





У него макушку пихты можно приобрести за 1500 тысячи, а более пушистое дерево за 2-3 тысячи. Самые дорогие — 6-8 тысяч рублей.

Андрей поделился, что это его основной бизнес. По его словам, он владеет питомником ёлок в Республике Алтай, а зимой продаёт их на Новый год. Бизнес ему позволяет сдерживать цены, так как не нужно закупать у кого-то оптом.





Уменьшение количество точек объяснил тем, что в этом году государство уменьшило количество вырубок деревьев и не все успели купить партию.

В городе также есть и те, кто просто решил немного подзаработать перед новогодними праздниками. Один из них поделился корреспонденту Сиб.фм, что взял оптом у новосибирского производителя "хвойные букеты" и активно продает всем желающим.





Такие букеты можно приобрести от 150 рублей. Самые дорогие, с шишками, от 350 до 500 рублей.