В Новосибирске продают коллекцию маленькой обуви за 100 тысяч рублей

За 100 тысяч рублей жительница Новосибирска готова продать большую коллекцию мини-обуви.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести большую коллекцию мини-обуви. Ее готовы отдать за 100 тысяч рублей.

В описании автор указывает, что в коллекции больше 100 экземпляром маленькой обуви. При этом есть как парные туфли, так и обувь, которая не имеет пару. В коллекции присутствуют сапоги, кроссовки, кеды, лапти. Они сделаны из различных материалов.

Напомним, что в Новосибирске на улице Пирогова, 26 продают 7-комнатную квартиру за 45 миллионов рублей.