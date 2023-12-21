В Новосибирске реализуют девять инвестиционных проектов за 36 миллиардов рублей

На инвестиционном совете власти Новосибирской области одобрили реализацию девяти проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, девять инвестиционных проектов одобрили на инвестиционном совете при губернаторе региона. В их реализацию планируют вложить 36 миллиардов рублей.

19,9 миллиардов хотят вложить в строительство Новосибирского завода автогрузового транспорта. По планам, к 2033 году предприятие будет выпускать до 11,3 тысяч единиц техники, грузоподъемность которой составит от 2 до 12 тонн. Завод будет рассчитан на 2,07 тысяч рабочих мест, сумма налоговых отчислений из бюджета области — четыре миллиарда рублей.

Транспортно-логистический хаб с сухими и рефрижераторными складами начали создавать на территории промышленно-логистического парка «Иня». Объем инвестиций — четыре миллиарда рублей, общая площадь предприятия — 300 тысяч квадратных метров, 430 рабочих мест.

В Бердске хотят построить производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы и муки. Проект стоит 5,6 миллиардов рублей, его реализует ООО «Маслов». Объем налоговых отчислений — 2,7 миллиардов рублей. Планируется создать 220 новых рабочих мест.

Также планируют создать многофункциональный спортивно-туристический комплекс для проведения международных соревнований и масштабных спортивных сборов — «Динамо — Сила Сибири». Объем инвестиций — 1,7 миллиардов рублей. Планируют создать 180 рабочих мест.

На территории Южного промышленно-логистического парка хотят создать нескольких производств. Общий объем инвестиций — 1,5 миллиардов рублей.

Помимо этого, одобрили проекты: распределительный центр «ДорХан — Новосибирск» по созданию нескольких заводов; Сибирский завод горячего цинкования и металлоконструкций по организации в Криводановском сельсовете производства металлических конструкций; Новосибирский картонно-бумажный комбината по созданию организации производства упаковки для яиц из пульперкартона.

Напомним, что врачи Новосибирской области могут диагностировать инсульты при помощи искусственного интеллекта.