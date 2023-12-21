В Новосибирске врачи спасли полугодовалую малышку с критическим пороком сердца

Врачи из Новосибирска спасли девочку, у которой был критический порок сердца.

Как сообщается в Telegram-канале “Новосибирь”, врачи НМИЦ им. Мешалкина спасли девочку, которая родилась с критическим пороком сердца и коронавирусной инфекцией.

Несмотря на сложное течение коронавирусной инфекции, врачи приняли решение провести экстренную эндоваскулярную операцию. Благодаря профессионализму медиков операция прошла без травматических вмешательств, что позволило избежать осложнений.

Девочке предстоит ещё одна операция по коррекции порока сердца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске врачи спасли первого малыша с аневризмой.