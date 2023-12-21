Високосный год 2024: чего бояться, что можно и нельзя делать

Сильнейшие медиумы России уверяют, что в високосный год, совпавший с периодом зелёного Дракона, ожидаются проблемы с летательными аппаратами и летающими угрозами из космоса.

Не только создатели древнейшего китайского гороскопа, но и представители разных народов мира давно подметили, что в год с лишним днём случаются самые крупные неприятности с человечеством. Потому прогнозы на грядущий 2024 год сулят подобные проблемы и россиянам.

По мнению ямальской ведьмы Алены Полынь, в 2024 году человечество ждет новый разгул инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, вплоть до кожных инфекций вроде скарлатины, краснухи и коклюша).

Ясновидящая уверена, что год Дракона идеально подходит для любых глобальных перемен как в жизни целых стран, так и в судьбе отдельно взятого человека:

· заключение брака, но только как взвешенное т серьёзное решение;

· строительство дома, но не мелкий ремонт или переезд;

· путешествия, но не по воздуху.

Чтобы снискать благосклонность нового символа года Дракона и отвести суеверные проблемы високосного периода, ведьма рекомендует провести новогоднюю ночь с размахом, в яркой одежде и за щедрым столом, на котором обязательно должны гореть свечки оранжевого и зеленого цвета.